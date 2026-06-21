В Турции подросток ранил 11 человек выстрелом на свадьбе

В Турции 15-летний подросток ранил 11 человек во время свадьбы, пытаясь сделать традиционный праздничный выстрел из ружья. Об этом сообщила газета Milliyet .

Свадьбу праздновали в районе Кыралан уезда Чивриль в провинции Денизли. После выстрела мальчика дробь отрикошетила от земли и попала в гостей.

Пострадавших доставили в больницу. По данным врачей, раненые в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет. Для дополнительного обследования и лечения в медучреждения Денизли направили еще двух человек из числа гостей.

Полицейские доставили подростка в участок для дачи показаний. По факту стрельбы начали расследование, также уполномоченные службы проведут административную проверка.

Ранее в США суд оправдал 33-летнего Аарона Уайта, который застрелил отчима своей невесты во время свадьбы. Присяжные признали его невиновным.