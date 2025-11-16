В Чехове гость открыл стрельбу на свадьбе

Неизвестный начал стрелять на свадьбе, которую праздновали у одного из домов в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Стрельба, которую открыл один из гостей, попала на видео. Камера засняла, как мужчина выстрелил в воздух из похожего на оружие предмета, а затем подорвал на земле пиротехническое изделие.

Полиция начала разыскивать гостя. Его действиям дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.

«Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в городском округе Чехов», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стрельбу из травматического пистолета в кафе открыл житель Перми. В результате пострадал мужчина 1996 года рождения, его госпитализировали. Сотрудники МВД задержали нападавшего. По информации ведомства, стрельба произошла после ссоры между посетителями кафе.