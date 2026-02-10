В Химках начался суд по делу о хищении денег у бойцов СВО

Суд по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьеве начался в Химках

Днем 10 февраля в Химкинском городском суде начался процесс по громкому делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.

В зал суда доставили четырех участников преступной схемы. Среди задержанных оказались сотрудники транспортной полиции воздушной гавани.

Всего по делу о хищениях у военнослужащих СВО задержали около 30 человек, в том числе главу Лобненского ОПС Владимира Бардина. В правоохранительных органах отмечали, что банду организовал в девяностых годах отец задержанного.

Следователи выяснили, что фигуранты украли деньги у прибывших в аэропорт бойцов с помощью мошеннических схем и вымогательства.

Мошенники предлагали военным поездку на такси по адекватным ценам, но в конце пути кратно завышали стоимость. За отказ платить они угрожали потерпевшим физической расправой.