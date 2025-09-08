В деле о краже денег у бойцов СВО в Шереметьеве появились новые потерпевшие

Новые потерпевшие появились в уголовном деле о хищении денег у бойцов спецоперации в Шереметьеве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане таксистами в Шереметьеве», — заявил собеседник журналистов.

По делу уже арестовали 30 человек, в том числе вероятного организатора ОПГ Алексея Кабочкина. Следователи выяснили, что фигуранты украли деньги у военных, прибывших в аэропорт, с помощью вымогательства и мошеннических схем.

Они предлагали солдатам поездку на такси по адекватным ценам, но в конце пути многократно завышали стоимость: с двух тысяч до 40-90 тысяч рублей, с одной тысячи до 70 тысяч рублей, с 8,2 тысячи до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.

Также силовики выяснили, что одному из военных предложили выпить алкоголь. Когда тот потерял бдительность, у солдата украли 615 тысяч рублей. Еще один военнослужащий аналогичным образом лишился 28 тысяч рублей.

Ранее в Приморье двое мужчин до смерти избили ветерана СВО. У военного украли телефон и документы.