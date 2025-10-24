Главу Лобненского ОПС арестовали по делу о хищениях у бойцов СВО

По решению Басманного суда Москвы руководителя Лобненского ОПС Владимира Бардина отправили в СИЗО, его обвиняют в хищении денег у российских военных в Шереметьеве. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Владимир Бардин отправлен СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — заявил собеседник агентства.

Бардину предъявили обвинение по статье об участии в преступном сообществе. Криминальная структура Лобненское ОПС под руководством Игоря Бардина, отца Владимира Бардина, сформировалась еще в 90-е годы.

Ранее стало известно, что в деле о краже денег у бойцов СВО в Шереметьеве появились новые потерпевшие, в том числе военные.