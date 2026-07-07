В Геленджике задержали местного жителя, шпионившего для СБУ за военными

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 27-летнего жителя Геленджика, который по заданию украинских спецслужб следил за военными и правоохранителями. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

«Установлено, что 27-летний местный житель посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с представителем СБУ. По указанию куратора мужчина осуществил визуальное наблюдение за автомобилями военнослужащих ВС России и сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

Помимо этого, он снимал видео на указанной куратором парковке в Геленджике. Когда выполнил задание, то получил деньги от представителей СБУ. В будущем кураторы обещали перевезти его из России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный дал признательные показания, его заключили под стражу.

Ранее в Крыму задержали двух украинских агентов, которые передавали кураторам данные о Крымском мосте.