В Крыму задержали двух агентов Киева за передачу данных по Крымскому мосту

В Крыму задержали двух россиян, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами и передавали данные по Крымскому мосту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Мужчины 1968 и 1986 годов рождения собирали и пересылали куратору через Telegram данные о расположении военных объектов и важной инфраструктуры на полуострове, а также следили за движением поездов по Крымскому мосту. Из схрона они забрали детали для сборки взрывного устройства весом больше трех килограммов — их нашли при обыске.

Против задержанных возбудили дела о госизмене и незаконном обороте взрывчатки. Их арестовали, оба дают показания.

ФСБ предупредила: украинские спецслужбы продолжают искать исполнителей в соцсетях и мессенджерах. Всех, кто согласится помогать, найдут и привлекут к ответственности.

Накануне в Севастополе шеф-повара осудили на 16 лет за передачу информации украинской разведке и план отравить российских военных.