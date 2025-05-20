В Дубне хулиганы пытались ограбить ПВЗ и жестоко избили полицейского

В Дубне неизвестные пытались украсть товар в пункте выдачи заказов, а потом жестоко избили полицейского, который хотел им помешать. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, 15 мая около 22:00 на улице Мичурина злоумышленники били полицейского ногами и руками по голове и телу. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.
Ранее в Татарстане группа людей безжалостно избила врача, который решил оказать помощь пострадавшим в аварии. Медик проезжал мимо и заметил машину, попавшую в ДТП. Он остановился и начал спрашивать у стоящей рядом компании, что случилось, кому плохо и как помочь. Неизвестные разозлились из-за расспросов и избили врача.
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