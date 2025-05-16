В Татарстане участники ДТП едва не убили пришедшего им на помощь врача
В Татарстане жестоко избили врача, который хотел помочь пострадавшим в аварии. Об этом сам пострадавший Аяз Мазитов рассказал в беседе с 360.ru.
По его словам, он проезжал мимо поселка Балтаси, когда заметил обернувшуюся машину. Врач решил остановиться и помочь пострадавшим.
«В этот момент там была группа людей, и они на меня сагрессировали. Им, наверное, не понравилось, что я с расспросами: кому плохо, кому хорошо, кому чем помочь. После этого избивали группой на дороге, и я скатился в кювет», — рассказал медик.
Ему удалось самостоятельно покинуть место случившегося. Врач получил серьезные травмы.
«Сотрясение, пока до сих пор в стационаре лечусь. Гематомы, ссадины. <… > Убийством угрожали», — поделился потерпевший.
Полицейские организовали проверку и задержали жителей Балтасинского района в возрасте от 18 лет до 21 года, сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
«По окончанию лечения мужчина будет направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.
«По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело», — заявили следователи.
Несколько дней назад в Москве мужчина заступился за девушку и получил три ножевых ранения.