В деле о похищении и убийстве в Балакове появилась ревнивая женщина

По делу об убийстве предпринимательницы в Балакове задержали женщину

К похищению и убийству 47-летней Натальи Алешниковой в Балакове может оказаться причастна супруга ее любовника. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации отметили, что подозреваемой оказалась 54-летняя Светлана Т., чей муж якобы тайно встречался с Алешниковой.

Узнав об измене супруга, женщина решила устранить соперницу. Следствие, по данным канала, готовится предъявить ей обвинение и уже обратились в суд с просьбой об аресте.

В настоящее время продолжаются работы по установлению личностей исполнителей похищения, которые убили Алешникову, перерезав ей горло. Погибшая занималась бизнесом.

Женщина пропала 22 сентября вечером на парковке на бульваре Роз в Балакове. Судя по записям с камер видеонаблюдения, двое неизвестных насильно посадили ее в автомобиль и скрылись. Через два дня тело Алешниковой нашли рядом с машиной, замаскированной ветками.