Появились кадры с места, где нашли тело похищенной и убитой женщины в Балакове

СК опубликовал видео с места находки тела зарезанной женщины в Балакове

Тело 47-летней предпринимательницы из города Балаково в Саратовской области нашли в лесополосе одного из жилых кварталов. Рядом находился автомобиль, на которому ее увезли неизвестные 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК, опубликовав видео с места находки.

В ведомстве уточнили, что труп женщины с телесными повреждениями, подтверждающими насильственную смерть, нашли в ночь на среду, 25 сентября.

Следователи завели уголовное дело об убийстве, сопряженном с похищением, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

О похищении предпринимательницы стало известно еще 22 сентября. По данным областного главка СК, двое неизвестных мужчин набросились на женщину, когда та шла по бульвару Роз и насильно усадили в машину.

Telegram-каналы Shot и «112» выдвинули несколько версий случившегося — от неудачного розыгрыша в день рождения до похищения при продаже автомобиля.

После находки тела появилась версия о расправе из-за супружеской измены. Авторы Shot утверждали, что женщине перерезали горло.

По данным издания «Балаково 24», убитую звали Наталья Алешникова и она владела собственной клининговой фирмой. На месте, где ее похитили, криминалисты нашли паспорт и мобильный телефон женщины.

Сейчас во всех обстоятельствах убийства разбирается специально созданная следственно-оперативная группа, куда вошли криминалисты областного главка СК и сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД.