В деле генерала Попова появился новый фигурант

ТАСС: еще одного фигуранта арестовали по делу генерал-майора Ивана Попова

Фото: РИА «Новости»

Суд в Москве арестовал фигуранта по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, главным обвиняемым в котором является экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозреваемого отправили на два месяца в следственный изолятор. Ему предъявили такое же обвинение, как и Попову. При этом он является гражданским лицом. Его фамилию источник называть отказался.

Ранее Попов, по словам правоохранителей, дал изобличающие показания против других участников преступления.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Но вину он не признал.

По данным «Интерфакса», который ссылается на материалы суда, Попов мог действовать в одной группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе СВО летом 2023.

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