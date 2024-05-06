В Дагестане школьник пытался зарезать полицейского в машине | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 23:19 В Дагестане школьник пытался зарезать полицейского в машине Источник 360.ru: в Дагестане школьник ударил ножом полицейского

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Школьник с ножом напал на сотрудников полиции в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД. Видео предоставил источник 360.ru.

«Молодой человек 2007 года рождения нанес ножевые ранения сотруднику патрульно-постовой службы ОМВД России по Сергокалинскому району», — говорится в сообщении.

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На кадрах видно, что в служебной машине подросток сидел рядом с водителем. Неожиданно он повернулся и нанес удар ножом, предположительно, в область шеи полицейскому, а потом несколько раз ударил его со спины. Сотрудник попытался его удержать и скрутить.

Полицейский получил телесные повреждения, его доставили в Центральную районную больницу, где оказали медицинскую помощь и отпустили.

Подростка задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнила пресс-служба.

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