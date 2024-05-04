Петербурженка порезала лицо пенсионерке в автобусе | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 14:57 Петербурженка порезала лицо пенсионерке в автобусе «Фонтанка»: в Петербурге задержали девушку-курьера после нападения на женщину РИА «Новости»

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Пожилая жительница Петербурга обратилась в полицию из-за нападения на нее девушки-курьера сети доставки еды. Агрессивная пассажирка порезала пенсионерке лицо в автобусе. Об этом сообщила «Фонтанка».

Нападение произошло, когда автобус подъезжал к остановке «Гражданский проспект, 90». Пострадавшая рассказала, что задела молодую петербурженку, когда хотела пройти к выходу. В ответ на это девушка ткнула пенсионерку кулаком, началась словесная перепалка.

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«У меня была сумка пустая, которой я огрела ее по голове», — призналась пострадавшая.

Во время конфликта пожилая женщина получила резаную рану лица. Подозреваемую 20-летнюю девушку задержали. Против нее возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее жительница Сергиева Посада напала с кухонным ножом на соседку в лифте. Обе женщины получили ранения, их доставили в больницу и поместили в реанимацию. По информации источника 360.ru, нападавшая сама ранила себя после драки с соседкой.