В чайхане «Казан» опровергли сотрудничество с подозреваемым в убийстве Кириллова

Задержанный по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова уроженец Узбекистана Ахмад К. никогда не работал в чайхане «Казан», как сообщили некоторые СМИ. Об этом 360.ru рассказали представители заведения.

Ранее в Сети появились фотографии предполагаемого исполнителя теракта. На одной из них мужчина в фирменной одежде стоит с коллегами на фоне логотипа чайханы. Из-за этого в СМИ появились предположения, что он работал в этом заведении.

«Наши органы власти почему-то с самого утра разыскивают у нас. В 08:00 был звонок, потом приходил следователь. Нет, этого мужчины у нас никогда не было, здесь не работал. Эта фотография — очень хороший фотошоп», — заявили представители «Казана».

В среду ФСБ и СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве, им оказался уроженец Узбекистана 1995 года рождения. Мужчина признался правоохранителям, что его завербовали украинские спецслужбы. В распоряжении 360.ru также появлялись личные кадры подозреваемого.