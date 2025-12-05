В Башкирии поймали 8 участников МТО, вербующих мусульман для халифата

В Башкирии задержали восемь участников запрещенной в России международной террористической организации (МТО), которые пытались завербовать мусульман на территории республики. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«На территории региона функционеры терструктуры распространяли в среде мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников», — заявили в ведомстве.

Во время обысков в жилищах задержанных нашли много запрещенных в России материалов МТО, средств связи и носителей информации, которые использовали при ведении террористической деятельности. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на магистральном газопроводе в Подмосковье. Правоохранители задержали с поличным россиянина 1969 года рождения.