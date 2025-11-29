ФСБ сорвала теракт на магистральном газопроводе в Подмосковье

Правоохранители предотвратили подрыв магистрального газопровода в Подмосковье. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщил ТАСС .

В Серпуховском районе силовики задержали с поличным россиянина 1969 года рождения. Завербованный СБУ мужчина устанавливал взрывчатку на газопровод.

У преступника обнаружили четыре взрывных устройства, замаскированные под монтажный клей, и средства связи для общения с куратором.

Следствие установило, что украинская сторона завербовала мужчину в 2024 году, когда он находился на территории республики. В тот момент он за нарушение миграционного законодательства попал в центр временного содержания иностранцев.

«По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ», — рассказали в ФСБ.

Ранее силовики поймали злоумышленника, который по заданию Украины собирался взорвать самолет высокопоставленного чиновника. Преступника приговорили к 24 годам колонии.