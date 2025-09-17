Уроженцу Молдавии дали 14 лет колонии за подготовку теракта на насосной станции

Суд вынес приговор гражданину Молдавии за подготовку теракта. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В апреле 2024 года через интернет-ресурсы фигурант начал тайно сотрудничать с представителями спецслужб Украины. По их заданию он собирал и передавал информацию: фотографии и видеозаписи, на которых были запечатлены места дислокации военной техники и позиции противовоздушной обороны ВС России, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результаты ракетных ударов противника.

После задержания злоумышленник указал место, где был спрятан тайник. Там нашли самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва водонасосной станции в Керчи.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафом в размере 400 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил», — уточнила в пресс-службе.

Ранее суд вынес приговор россиянину, приговорив его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в государственной измене. Он передавал спецслужбам Украины информацию о кораблях Черноморского флота России.