Россиянина приговорили к 14 годам за передачу ВСУ данных о кораблях ЧФ

Севастопольский городской суд Крыма приговорил россиянина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в государственной измене. Мужчина передавал спецслужбам Украины данные о кораблях Черноморского флота России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Житель Севастополя посредством переписки в мессенджере Telegram был привлечен спецслужбами вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на собирание и передачу сведений противнику», — отметили в ФСБ.

Злоумышленник фотографировал места стоянки кораблей Черноморского флота, а также позиции и перемещения вертолетов Росгвардии. Затем он отправлял снимки представителю ВСУ и получал за это деньги.

Суд, кроме срока в колонии, назначил обвиняемому штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жительницу Симферополя к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта и госизмену. По данным спецслужб, женщина планировала поджечь релейный шкаф Крымской железной дороги по заданию украинских спецслужб. Ее целью было сорвать военные перевозки. У нее нашли самодельные зажигательные устройства, комплектующие и телефоны.