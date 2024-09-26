Ульяновского чиновника отправили в СИЗО по делу о хищении

Замглавы тарифного агентства Ульяновской области арестовали по делу о хищении

Фигурантом уголовного дела о хищении 580 миллионов рублей у ПАО «Россети Волга» стал заместитель главы Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Сергей Ципровский. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве заявили, что Железнодорожный городской суд отправил чиновника в следственный изолятор.

Уголовное дело против Ципровского завели по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД и профильного управления ФСБ.

В пресс-службе заявили, что чиновника задержали на рабочем месте в рамках расследования уголовного дела о хищении 580 миллионов рублей у ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети».

Региональное издание Ulpressa уточнило, что под подписку о невыезде получил экс-руководитель агентства Сергей Курбатов. Кроме того, бывшего эксперта ведомства Анну Корестелеву суд отправил под домашний арест.

В минувшую среду, 25 сентября, Мещанский суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу растрате в особо крупном размере.

Представляющий интересы бывшего градоначальника адвокат Павел Зайцев заявил, что его подзащитного обвинили в присвоении двух земельных участков стоимостью в 3,7 миллиона рублей. По словам юриста, землю Копайгородский подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Бывшего мэра Сочи задержали в Луганской Народной Республике. После ухода с поста в мае этого года он отправился в зону проведения специальной военной операции.