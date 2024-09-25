Раскрыта причина задержания бывшего мэра Сочи Копайгородского

Бывший мэр Сочи Копайгородский стал фигурантом дела о растрате или присвоении

Задержанный в Луганской Народной Республике бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский проходит подозреваемым по уголовному делу о растрате или присвоении в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Собеседник агентства заявил, что следователи подали ходатайство об аресте бывшего градоначальника.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Копайгородского меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе суда.

В ведомстве добавили, что задержанный проходит по уголовному делу, заведенному по части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса России («Хищение через присвоение чужого имущества или растрата в составе группы или в особо крупном размере»).

О задержании бывшего мэра Сочи стало известно в среду, 25 сентября. Пост градоначальника Копайгородский занимал с 2019 года. В мае чиновник объявил о переходе на другую работу, а в сентябре его обнаружили в зоне проведения специальной военной операции.

По данным СМИ, после задержания Копайгородского силовики пришли с обысками к его бывшим заместителям Ивану Савину, перешедшему на пост главы Хостинского района Сочи, и Олегу Бурлееву. Последний оставался временно исполняющим обязанности мэра после отставки Копайгородского, пока в августе не сложил полномочия.