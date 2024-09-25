Названа сумма растраты экс-мэра Сочи Копайгородского
Адвокат Зайцев: экс-мэру Сочи Копайгородскому вменили хищение на 3,7 млн рублей
Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвинили в присвоении двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Павел Зайцев.
«Вменяют присвоение двух земельных участков, вменяют ущерб на три миллиона 700 тысяч рублей», — сказал он.
По данным Telegram-канала Mash, также адвокат заявил, что эту землю Копайгородский подарил благотворительному фонду „Дети Донбасса“. В ходе заседания суда чиновник не признал вину по делу о крупной растрате и попросил отправить его обратно на фронт.
Зайцев также отметил, что сейчас в зоне спецоперации находится жена Копайгородского, которая помогает российским военнослужащим решать боевые задачи.
Мещанский суд Москвы арестовал экс-мэра города Сочи. Его обвинили о растрате в особо крупном размере. В СИЗО Копайгородский будет находиться два месяца.
Чиновника задержали в среду, 25 сентября. Градоначальником Копайгородского назначили в 2019 году. В мае он перешел на другую работу.