Названа сумма растраты экс-мэра Сочи Копайгородского

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвинили в присвоении двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Павел Зайцев.

«Вменяют присвоение двух земельных участков, вменяют ущерб на три миллиона 700 тысяч рублей», — сказал он.

По данным Telegram-канала Mash, также адвокат заявил, что эту землю Копайгородский подарил благотворительному фонду „Дети Донбасса“. В ходе заседания суда чиновник не признал вину по делу о крупной растрате и попросил отправить его обратно на фронт.

Зайцев также отметил, что сейчас в зоне спецоперации находится жена Копайгородского, которая помогает российским военнослужащим решать боевые задачи.

Мещанский суд Москвы арестовал экс-мэра города Сочи. Его обвинили о растрате в особо крупном размере. В СИЗО Копайгородский будет находиться два месяца.

Чиновника задержали в среду, 25 сентября. Градоначальником Копайгородского назначили в 2019 году. В мае он перешел на другую работу.