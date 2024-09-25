Суд арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте экс-мэра города Сочи Алексея Копайгородского. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов россйиской столицы .

«Избрать Копайгородскому Алексею Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 24 суток, до 18 ноября 2024 года», — отметили в сообщении.

В ходе судебного заседания бывшему чиновнику предъявили обвинение по уголовному делу об особо крупной растрате.

Бывшего мэра Сочи задержали в среду, 25 сентября. На пост градоначальника Копайгородского назначили в 2019 году. В мае чиновник перешел на другую работу, позже стало известно о его пребывании в Луганске. В зону проведения спецоперации он отправился в сентябре.

В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски в Хостинском районе Сочи у главы района Ивана Савина и экс-заместителя мэра Олега Бурлева. Последний занимал этот пост под руководством Копайгородского.