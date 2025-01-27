Напавший на 78-летнего мужчину в лифте в Краснодаре грабитель находился в неадекватном состоянии и пытался сбежать. Об этом 360.ru рассказал очевидец происшествия.

Подозреваемый избил пенсионера в жилом доме по улице Воробьева. Зайдя вместе с пожилым мужчиной в лифт, 26-летний преступник несколько раз ударил пострадавшего по голове и принялся шарить у него по карманам.

«После случившегося пенсионер был не в состоянии ничего сказать и самостоятельно подняться. Я поднял его, подал трость. Его проводили домой. Грабитель явно был под чем-то. Единственное, что он произнес внятно, это что был три года в „Вагнере“. Он не раскаивался и не извинялся, а попытался убежать», — рассказал очевидец событий.

«Уловом» грабителя стала бутылка водки, 300 рублей наличными и банковская карта пенсионера. Позже все это изъяли у подозреваемого и вернули пострадавшему.

По словам собеседника 360.ru, жильцы дома вызвали полицию только на следующий день. Грабитель, который месяц назад снял квартиру в этом же доме, продолжал дебоширить и приставать к людям. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Следователи завели уголовное дело.