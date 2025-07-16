Уголовное дело завели после нападения на бойца ММА Хизриева

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на бойца смешанных боевых искусств (ММА) Тимура Хизриева. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело завели по статье об умышленном причинения тяжкого вреда здоровью.

Накануне вечером два человека в масках напали на Хизриева, который выходил из машины во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. Около 10 раз неизвестные выстрелили в бойца смешанных единоборств из травматического оружия и скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Для поимки преступников в городе объявляли план «Перехват». По предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым.

Врачи зафиксировали у спортсмена как минимум пять ранений. Ему сделали операцию, сейчас его жизни ничто не угрожает.