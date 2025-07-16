На бойца ММА Хизриева в Махачкале напали из-за долгов

МВД: причиной нападения на Хизриева стал его долг

Вооруженное нападение на бойца смешанных боевых искусств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале могло произойти из-за долговых обязательств, которые появились у спортсмена при покупке машины. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в МВД Дагестана.

«По предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым», — рассказали агентству.

Два преступника в масках напали на Хизриева вечером 15 июля, когда он вышел из машины во дворе дома на улице Даниялова. Неизвестные около 10 раз выстрелили в бойца смешанных единоборств из травматического оружия.

После этого преступники скрылись с места происшествия на белой «Приоре». Для их поимки в городе объявили план «Перехват».

По предварительным данным, врачи зафиксировали у спортсмена как минимум пять ранений. Пострадавшему сделали операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.