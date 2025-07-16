Камера наблюдения сняла момент нападения на бойца ММА Хизриева в Махачкале

На кадрах можно заметить, как Хизриев выходит из автомобиля и забирает вещи из багажника. В этот момент к мужчине подбегают два человека и открывают огонь из травматического оружия.

Один из нападавших хотел ударить спортсмена, но Хизриеву удалось повалить его на землю и отбежать в сторону. В него пустили еще несколько пуль, но боец скрылся.

Для поимки преступников в городе объявили план «Перехват». По предварительной информации, у Хизриева как минимум пять ранений, он перенес операцию, угрозы жизни нет. Правоохранительные органы устанавливают личности стрелявших и мотивы нападения. По одной из версий, причиной мог стать давний конфликт.

В смешанных единоборствах Хизриев одержал 18 побед в 18 поединках.