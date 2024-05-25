Уголовное дело возбудили после стрельбы по полицейским в Петербурге
СК возбудил уголовное дело после стрельбы по полицейским в Петербурге
В Санкт-Петербурге после стрельбы по полицейским завели дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба СК.
О ходе расследования обстоятельств случившегося следователи доложат в центральный аппарат ведомства.
Днем 25 мая местный житель повздорил с продавцом магазина и ранил его из травматического пистолета. Пострадавший обратился в полицию.
Когда на место конфликта приехали правоохранители, злоумышленник начал по ним стрелять и спрятался в своей квартире. Уговорить его сдаться без сопротивления не удалось, и СОБР начал штурм жилого помещения: спецназ проник в квартиру через балкон, применив светошумовые гранаты.
Стрелка удалось нейтрализовать. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что мужчина скончался спустя 30-40 минут после проведенной операции.