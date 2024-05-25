Появились кадры из взятой штурмом квартиры стрелка из Петербурга

Сотрудники СОБР Росгвардии штурмом взяли квартиру с открывшим стрельбу по правоохранителям мужчиной на Народной улице в Санкт-Петербурге. Пресс-служба Северо-Западного управления ведомства опубликовала видео с места происшествия. В ходе проведенных обысков в помещении нашли пистолет.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что переговоры со стрелком продолжались несколько часов. Но сдаваться мужчина не захотел. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление, и к нему применили табельное оружие.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что полицию на место вызвал сотрудник магазина, который в ходе конфликта со стрелком получил ранение из травматического пистолета.

После злоумышленник забаррикадировался в своей квартире и открыл огонь по прибывшим силовикам.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела и увидел выбитые стекла в машине Росгвардии.

По данным «Фонтанки», стрелком оказался 59-летний уроженец Чечни, проходивший по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах в 90-е годы. По данным журналистов, конфликт с продавцом магазина связан с замечанием, которое он сделал стрелку из-за курения в неположенном месте.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что стрелок проходил лечение в поликлиниках, занимающихся восстановлением душевного здоровья.