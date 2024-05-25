Стрелявший в полицейских в Петербурге умер после операции

Хинштейн: открывший огонь по полицейским стрелок умер после операции

Мужчина, который стрелял по полицейским в Санкт-Петербурге, скончался после проведения операции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Скончался через 30-40 мин после проведения операции», — написал он.

Хинштейн подчеркнул, что мужчину не застрелили. Депутат допустил, что стрелок, скорее всего, получил тяжелые контузии.

О гибели стрелявшего на Народной улице писала «Фонтанка». По данным журналистов, мужчина оказал сопротивление силовикам.

В Росгвардии отмечали, что СБОР пошел на штурм квартиры, где забаррикадировался злоумышленник. В помещение правоохранители проникли через балкон, использовав светошумовые гранаты. Ведомство сообщало о нейтрализации стрелка.

В его квартире обнаружили два обреза и два пистолета.