Назван тип оружия стрелка с Народной улицы в Петербурге
Хинштейн: в квартире стрелка из Петербурга нашли обрезы и пистолеты
Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры нашли два обреза и два пистолета во взятой штурмом квартире стрелка на Народной улице в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Депутат уточнил, что все началось с бытового конфликта в магазине, где 59-летний злоумышленник ранил из травматического пистолета человека и ушел домой. Когда к нему приехали сотрудники полиции и Росгвардии, мужчина начал по ним стрелять.
Хинштейн добавил, что перед штурмом всех соседей стрелка эвакуировали, а его вызвали на переговоры, в ходе которых несколько раз предложили сложить оружие добровольно.
После очередного отказа спецназ проник в квартиру через балкон, использовав светошумовые гранаты. Применив табельное оружие в ответ на встречный огонь, рогвардейцы нейтрализовали злоумышленника. По данным «Фонтанки», мужчина погиб на месте при оказании сопротивления.
Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела и увидел выбитые стекла в машине Росгвардии.