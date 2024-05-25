Назван тип оружия стрелка с Народной улицы в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры нашли два обреза и два пистолета во взятой штурмом квартире стрелка на Народной улице в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат уточнил, что все началось с бытового конфликта в магазине, где 59-летний злоумышленник ранил из травматического пистолета человека и ушел домой. Когда к нему приехали сотрудники полиции и Росгвардии, мужчина начал по ним стрелять.

Хинштейн добавил, что перед штурмом всех соседей стрелка эвакуировали, а его вызвали на переговоры, в ходе которых несколько раз предложили сложить оружие добровольно.