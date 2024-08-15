Ударившему полицейского в Москве американцу предъявили обвинение

Американца Джозефа Татера, который ударил полицейского в Москве и устроил дебош в ОВД, обвинили в насилии в отношении представителя власти. Его арестовали на два месяца — до 14 октября, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ходатайство следствия удовлетворил Мещанский суд, отказав Татеру и его адвокату в просьбе об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

«Джозеф Татер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», — указали в инстанции.

Американца 14 августа отправили в СИЗО по делу о мелком хулиганстве. Он также стал подозреваемым по делу о применении насилия в отношении представителей власти.

В отделе полиции Татер устроил дебош: вел себя неадекватно, а, оказавшись в камере, бил по ограждающему стеклу и ругался.