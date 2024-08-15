Появилось видео дебоша американца в отделе полиции Москвы

Дебош американца Татера в отделе полиции Москвы сняли на видео

Задержанный по делу о хулиганстве московскими полицейскими американец Джозеф Татер устроил дебош в отделе полиции Москвы. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое на месте.

На опубликованных кадрах сотрудники правоохранительных органов сначала разговаривали с иностранцем, но после он начал вести себя неадекватно, и его отправили в камеру. В заключении Татер продолжил бушевать, бил по ограждающему стеклу и ругался.

В пресс-службе московского главка СК напомнили, что совершившего хулиганские действия гражданина США доставили в отдел полиции в минувший понедельник, 12 августа. На требование правоохранителей предоставить документы иностранец ответил отказом, а после ударил одного из сотрудников.

Следователи завели уголовное дело за применении насилия в отношении представителей власти. В ближайшее время американцу предъявят обвинение и обратятся в суд для избрания для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В минувшую среду Мещанский суд Москвы арестовал американца Джозефа Татера по административному делу о мелком хулиганстве. Иностранца отправили в следственный изолятор на 15 суток.

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