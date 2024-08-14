Американца задержали в Москве за нападение на полицейского

Напавший на полицейского в Москве американец стал фигурантом уголовного дела

В Москве задержали гражданина США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, ночью 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции после учиненных им хулиганских действий. Мужчина отказывался предоставлять правоохранителям документы, удостоверяющие его личность. А также он применил насилие в отношении сотрудника полиции.

Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Следователи будут ходатайствовать о заключении американца под стражу.

Ранее в Москве задержали итальянца, который запустил дрон над парком «Зарядье». Мужчина прилетел в Россию в качестве туриста и решил поснимать виды с высоты птичьего полета, вопреки запрету.