Ударивший московского полицейского американец получил 15 суток ареста

«Гражданин США признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — отметили в инстанции.

Американцу назначили наказание в виде ареста сроком на 15 суток.

В ночь на 12 августа полиция задержала гражданина США, после того как он отказался предоставить удостоверяющие личность документы. Также он применил насилие в отношении сотрудника полиции. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Москве другой американец пробрался в детскую библиотеку и стал раздеваться. Перед этим он напился и поссорился со знакомыми. Мужчину арестовали на 10 суток.