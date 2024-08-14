Ударивший московского полицейского американец получил 15 суток ареста

Суд назначил американцу Татеру 15 суток ареста за хулиганство в Москве

суды общей юрисдикции города Москвы
Фото: суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

Мещанский районный суд принял решение об аресте гражданина США Джозефа Татера. Он пробудет под стражей 15 суток, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Гражданин США признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — отметили в инстанции.

Американцу назначили наказание в виде ареста сроком на 15 суток.

В ночь на 12 августа полиция задержала гражданина США, после того как он отказался предоставить удостоверяющие личность документы. Также он применил насилие в отношении сотрудника полиции. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Москве другой американец пробрался в детскую библиотеку и стал раздеваться. Перед этим он напился и поссорился со знакомыми. Мужчину арестовали на 10 суток.

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