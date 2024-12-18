Ударившего 40 раз ножом жительницу Ростовской области маньяка арестовали

Маньяка, который 40 раз ударил ножом жительницу Ростова-на-Дону и пытался зарезать школьника, арестовали на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Нападение произошло 16 декабря в предместье города — поселке Верхнетемерницкий. Мужчина выследил жертву в подъезде и напал на нее. Девушка пыталась отбиться от маньяка, но силы были неравны. От полученных ран она умерла в больнице.

Перед этим в другом подъезде мужчина попытался напасть на юношу, задел ножом шею, но молодой человек дал отпор, и маньяк сбежал. Жизни школьника ничто не угрожает. Нападавшего в тот же день задержали сотрудники полиции.

Однако, по сообщению РИА «Новости», задержанный может избежать наказания. Источник агентства сообщил, что мужчина раньше лечился в психиатрической клинике. Если его признают невменяемым, он может и не попасть в тюрьму.