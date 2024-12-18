Зарезавший девушку и напавший на школьника ростовский маньяк может избежать тюрьмы

РИА «Новости»: подозреваемый в нападении на ростовчан может избежать срока

Мужчина, который в Ростове-на-Дону напал с ножом на подростка и убил студентку, может избежать лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Если подтвердится, что он проходил лечение в психиатрической больнице, ему проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, а суд вынесет обвинительный приговор, то он может избежать тюремного заключения», — объяснил источник агентства.

Жестокие нападения и убийство 36-летний ростовчанин совершил 16 декабря. По данным следствия, сначала Владислав Кузнецов набросился с ножом на девятиклассника в подъезде многоквартирного дома. Школьника госпитализировали с ножевыми ранениями, а напавшему на него мужчине удалось сбежать.

Кузнецов повторил преступление в другом районе города. В многоэтажке в Аксайском районе он напал на 21-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Ранее пьяный житель Тюмени перерезал горло спящему другу. Мужчина поссорился с приятелем во время застолья, дождался, пока тот уснет, и нанес ему несколько ударов ножом.