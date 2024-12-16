Мужчина с ножом напал на девушку и подростка в Ростове-на-Дону

По предварительным данным, в понедельник около 17:00 неизвестный в сером худи кидался на людей в поселке Верхнетемерницкий. Мужчина выследил девушку в подъезде многоэтажки на улице Венеры. Он много раз ударил ее ножом по всему телу. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но отбиться от преступника ей не удалось. После нападения ее госпитализировали, позже девушка скончалась в больнице.

Также очевидцы сообщили в соцсетях, что маньяк зашел в многоэтажный дом вместе с подростком. Юноша почувствовал опасность, хотел пропустить его, но маньяк уговорил его зайти в подъезд. В итоге подросток дал ему отпор, подозреваемый сбежал.

Согласно неподтвержденной информации, маньяка уже поймали. Официального комментария от регионального МВД пока не поступало.

Ранее вооруженный ножом житель Сарова проник в квартиру в пенсионерам. Там он зарезал мужчину с инвалидностью и отрубил голову 77-летней женщине.