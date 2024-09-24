Участник нападения на офис Wildberries заявил, что случайно оказался в ТЦ

Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries заявил, что случайно оказался в торговом центре. В распоряжении РИА «Новости» оказались судебные документы.

«Обвиняемый утверждал, что на месте событий оказался случайно, в торговый центр зашел беспрепятственно на звуки стрельбы, видел потерпевших, однако никаких противоправных действий не совершал», — говорится в документах.

Его адвокат заявил, что ходатайство следствия об аресте его подзащитного было якобы основано на предположениях. Он попросил избрать ему другую меру пресечения вместо заключения под стражу.

По его словам, в деле отсутствует данные о причастности его подзащитного к вменяемым преступлениям.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток 13 фигурантам дела о нападении на офисе Wildberries. До этого Басманный районный суд заключил под стражу 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса маркетплейса.

Нападение на головной офис маркетплейса произошло 18 сентября. Во время стрельбы в ТЦ погибли два охранника компании.