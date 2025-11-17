Мать расчлененного ребенка в Балашихе созналась в убийстве сына

В Балашихе женщина созналась в убийстве шестилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве шестилетнего сына в городе Балашихе», — заявили в ведомстве.

На допросе женщина призналась, что убила сына и написала явку с повинной. Мотивы своего поступка объяснить не смогла.

Следователи выяснили, что подозреваемая расправилась с мальчиком в квартире, а потом выбросила части его тела в Гольяновский пруд Москвы.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и ножи, назначили необходимые экспертизы. Сейчас допрашивают родственников и соседей. Расследование уголовного дела продолжается.