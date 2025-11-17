Убившая сына жительница Балашихи собиралась покончить с собой

Жительница Балашихи, жестоко убившая своего шестилетнего сына, собиралась покончить с собой после преступления. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Женщина хотела совершить суицид прямо перед задержанием. На теле у 31-летней подозреваемой обнаружили свежие раны. Расставаться с жизнью она передумала, поскольку переживала за судьбу своих четырех кошек.

По словам родственников женщины, они неоднократно замечали, что та относится к питомцам трепетнее, чем к детям. Также в соцсетях жительница Балашихи публиковала рисунки с изображениями котов.

На допросе подозреваемая не смогла объяснить, зачем убила сына, однако созналась в содеянном. Мать выбросила голову ребенка в Гольяновский пруд.