Убитый в Новокачалинске живодер держал трех собак и множество кошек

Соседка об убитом в Новокачалинске живодере: ни разу не видела его трезвым

Убитый в приморском селе Новокачалинск живодер страдал от алкогольной зависимости и держал несколько собак. Об этом 360.ru рассказала соседка покойного Елена.

«Я его где-то месяца полтора его ни разу трезвым не видела. А животных своих он бил постоянно, его дом находится в 80 метрах от моего огорода, <… > поэтому было слышно», — отметила она.

Собеседница 360.ru объяснила, что мужчина держал трех собак. Одна из них умерла, а вторую он избил до такой степени, что принял за мертвую. В результате питомец добрался до соседского гаража и выжил.

Также житель держал кошек, которые постоянно пропадали.

«Он их тоже убивал, получается. Их в прошлом году было десять, а сейчас две», — рассказала соседка живодера.

Женщина добавила, что может охарактеризовать покойного только с отрицательной стороны. По его словам, он был алкоголиком и тунеядцем, который женился на женщине на 30 лет старше и «жил прихлебателем на ее пенсию».