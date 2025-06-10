Убитый в Новокачалинске живодер держал трех собак и множество кошек
Соседка об убитом в Новокачалинске живодере: ни разу не видела его трезвым
Убитый в приморском селе Новокачалинск живодер страдал от алкогольной зависимости и держал несколько собак. Об этом 360.ru рассказала соседка покойного Елена.
«Я его где-то месяца полтора его ни разу трезвым не видела. А животных своих он бил постоянно, его дом находится в 80 метрах от моего огорода, <… > поэтому было слышно», — отметила она.
Собеседница 360.ru объяснила, что мужчина держал трех собак. Одна из них умерла, а вторую он избил до такой степени, что принял за мертвую. В результате питомец добрался до соседского гаража и выжил.
Также житель держал кошек, которые постоянно пропадали.
«Он их тоже убивал, получается. Их в прошлом году было десять, а сейчас две», — рассказала соседка живодера.
Женщина добавила, что может охарактеризовать покойного только с отрицательной стороны. По его словам, он был алкоголиком и тунеядцем, который женился на женщине на 30 лет старше и «жил прихлебателем на ее пенсию».
По данным Следственного комитета, живодер умер после того, как на него напал местный житель. Мужчину задержали, на допросе он признался, что несколько раз ударил потерпевшего. По его словам, причиной конфликта стало жестокое отношение потерпевшего к животным.
Адвокат задержанного рассказала 360.re, что ее подзащитному не вменяют убийство.
«Если мы говорим о мотивах, то ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»,
По ее словам, подозреваемый обратился в правоохранительные органы еще до возбуждения уголовного дела. Сейчас идет предварительное расследование, вопрос об избрании меры пресечения будет рассматриваться завтра.