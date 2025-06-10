Житель Приморья до смерти избил живодера

«Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы живота», — отметили в ведомстве.

Конфликт произошел 8 июня в доме по улице Набережная. На допросе 56-летний задержанный признался, что возмутился поведением потерпевшего и несколько раз его ударил. По его словам, мужчина жестоко избил собаку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Ранее продавец побил в Ачинске 12-летнего мальчика, пытавшегося украсть горстку семечек. Он догнал двух подростков и несколько раз ударил ударил одного из них по голове. Против продавца возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.