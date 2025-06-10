Житель Приморья жестоко избил собаку и оторвал ей челюсть

Собака, спасенная неравнодушными гражданами в приморском селе Новокачалинск, находится в тяжелом состоянии. Об это 360.ru рассказала волонтер Наталья.

«Собака лежит как овощ», — подчеркнула она.

По словам женщины, животное чудом выжило. Собака истощена, она получила колотые раны, тяжелую черепно-мозговую травму, у нее оторвана нижняя челюсть.

«У пса пробит череп в двух местах, <… > перелом в двух местах челюсти. Резаная рана от челюсти по самую шею. Собака в тяжелом состоянии до сих пор. Она перенесла операцию, впереди еще одна», — объяснила собеседница 360.ru.

Она добавила, что собаку нашли в гараже. О том, кто именно избил питомца, волонтер ничего не знает.

Владелица гаража сообщила 360.ru, что хромающая собака пришла в постройку и легла на коврик.

«У нее челюсть и язык просто лежала на полу. Я начала ее осматривать, было примерно четыре раны <…> Соседка видела, как собака идет. Она сказала, что это было как в фильме ужасов, голова висит, глазница переломана», — подчеркнула женщина.

По данным Следственного комитета по региону, хозяина собаки убили — местный житель увидел, как жестоко с ней обращаются, и напал на владельца. В результате избиения 49-летний мужчина скончался.

Нападавший на допросе признал свою вину. СК возбудил возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.