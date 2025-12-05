Сегодня 13:44 Москвич вместе с другом забил ножом отчима и попытался убить мать: женщину спасают врачи СК раскрыл подробности нападения на семейную пару в квартире на Бутырском Валу 0 0 0 Криминал

Житель Москвы вместе с другом зарезал отчима и попытался расправиться с матерью. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, утром 5 декабря мужчины ворвались в квартиру на Бутырском Валу и как минимум 29 раз ударили ее хозяина ножом. Он скончался на месте. Затем злоумышленники набросились на его жену, находившуюся в квартире.

Фото: ГСУ СК Москвы 1/2 Фото: ГСУ СК Москвы 2/2

После этого преступники попытались скрыть следы и сбежать, но их задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Что стало причиной такой зверской расправы, пока неизвестно.

По данным источника 360.ru, убитому было 60 лет. Ранения пришлись в область шеи, туловища и рук. Женщину успели ударить ножом как минимум два раза.

Фото: прокуратура Москвы

Тверская межрайонная прокуратура Москвы взяла на контроль расследование преступления и координирует работу правоохранительных органов.