Пырнул ножом минимум шесть раз. Московскую пенсионерку зарезал собственный внук

Имеющий психические отклонения и состоящий на учете в ПНД житель Москвы набросился с ножом на свою бабушку. Пенсионерка скончалась на месте от полученных ранений, сообщил источник 360.ru.

Убийство произошло утром в четырехкомнатной квартире на втором этаже дома на Братиславской улице. По словам собеседника 360.ru, 36-летний мужчина не менее шести раз пырнул спящую пенсионерку ножом в область головы, шеи и груди. Из-за криков женщины в других комнатах проснулись остальные родственники.

«Напуганный молодой человек, запачканный кровью, увидев ошеломленных родителей, братьев и сестру, быстро открыл дверь квартиры, выбежал на лестничную площадку и, спустившись со второго этажа, скрылся в неизвестном направлении», — рассказал источник 360.ru.

Полиция нашла нападавшего спустя 20 минут поисков и доставила его в отделение.