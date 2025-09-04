Пырнул ножом минимум шесть раз. Московскую пенсионерку зарезал собственный внук
Источник 360.ru: москвич с психическими отклонениями убил свою бабушку
Имеющий психические отклонения и состоящий на учете в ПНД житель Москвы набросился с ножом на свою бабушку. Пенсионерка скончалась на месте от полученных ранений, сообщил источник 360.ru.
Убийство произошло утром в четырехкомнатной квартире на втором этаже дома на Братиславской улице. По словам собеседника 360.ru, 36-летний мужчина не менее шести раз пырнул спящую пенсионерку ножом в область головы, шеи и груди. Из-за криков женщины в других комнатах проснулись остальные родственники.
«Напуганный молодой человек, запачканный кровью, увидев ошеломленных родителей, братьев и сестру, быстро открыл дверь квартиры, выбежал на лестничную площадку и, спустившись со второго этажа, скрылся в неизвестном направлении», — рассказал источник 360.ru.
Полиция нашла нападавшего спустя 20 минут поисков и доставила его в отделение.
Соседка рассказала 360.ru, что не слышала криков, хотя ее квартира имеет общую стену с местом убийства.
«Я легла спать в семь утра. Слышимость хорошая — слышно, как соседи чихают или кашляют. Но в этот раз никакого шума не было», — отметила она.
Женщина добавила, что ни пенсионерку, ни ее внука никогда не видела, потому что недавно переехала.
«Я в шоке, бабушку, конечно, жалко», — призналась собеседница 360.ru.
По факту обнаружения тела пожилой москвички Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
«Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее внук», — сообщили в пресс-службе.
Ведомство подтвердило, что подозреваемого задержали. В ближайшее время СК назначит ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.