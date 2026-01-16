У экс-мэра Сочи изъяли имущество на 1,6 млрд рублей

Хостинский райсуд изъял имущество у экс-мэра Сочи Копайгородского и его семьи

Хостинский районный суд согласился с доводами Генпрокуратуры России и изъял в пользу государства имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, заподозренного в коррупции, на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В собственности бывшего чиновника, его жены и других связанных с ними лиц числились 73 объекта недвижимости в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. При обысках оперативники нашли доллары, евро и рубли, автомобили премиум-класса и многочисленные ценности. Генпрокуратура России потребовала изъять эти ценности в пользу государства.

«Общая стоимость полученного коррупционным путем имущества превысила 1,6 миллиарда рублей, что не соответствует совокупному доходу его семьи и близких родственников», — объявила судья.

Суд постановил обратить это имущество в доход государства. Еще три помещения и автомобиль, от которых ответчик успел избавиться, взыскали деньгами в размере 202 миллионов рублей.

Копайгородского арестовали в сентябре 2025 года почти через полтора года после отставки с поста мэра Сочи. Следствие заподозрило его и супругу Янину Копайгородскую во взяточничестве, легализации преступных доходов и подкупе свидетелей.