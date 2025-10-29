У семьи экс-мэра Сочи при обысках изъяли более 65 миллионов рублей

Правоохранители обнаружили во время обысков у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского 62 миллиона рублей, 40 тысяч долларов и более двух тысяч евро. Об этом сообщил ТАСС .

По его данным, деньги изъяли в разных объектах недвижимости представителей семьи. Обыски проводились в квартирах в Москве, Санкт-Петербурге, Луганске, Сочи.

По информации издания, на должности мэра Сочи Копайгородский незаконно приобрел элитную недвижимость, автомобили и предметы роскоши на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

«При этом информация о фактическом владении данным имуществом Копайгородским скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались», — отметили в материалах дела.

Чтобы скрыть полученное преступным путем имущество, экс-градоначальник оформил на свою мать статус индивидуального предпринимателя.

Ранее уголовное дело возбудили против бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. По версии следствия, он незаконно привлек кредит коммерческого банка, из-за чего городской бюджет понес ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.