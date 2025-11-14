Жена экс-мэра Сочи Копайгородского отказалась от голодовки в СИЗО

Супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — Янина Копайгородская, содержащаяся в московском СИЗО-6, отказалась от объявленной голодовки после разъяснений администрации изолятора о порядке предоставления свиданий. Об этом сообщили журналистам в ГУ ФСИН по Москве, передало РИА «Новости» .

По данным ведомства, в медиа ранее появлялись утверждения, что сотрудники СИЗО якобы препятствуют встречам обвиняемой с несовершеннолетними детьми. Однако во ФСИН подчеркнули: свидания в подобных случаях возможны только при наличии письменного разрешения следователя, ведущего уголовное дело.

Янина и мать экс-мэра Сочи Галина Копайгородская проходят соответчиками по гражданскому иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы семьи почти на 1,7 миллиарда рублей, а также взыскать с бывшего градоначальника 215 миллионов рублей, которые, по версии правоохранителей, являются эквивалентом имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Следующее заседание по иску назначено на 18 ноября, в процесс привлечено и Федеральное агентство по управлению госимуществом.

Алексею и Янине Копайгородским вменяется присвоение имущества — эпизод связан с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Бывшего мэра также обвиняют в получении взятки через посредничество супруги на сумму 43 миллиона рублей.