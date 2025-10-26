Генпрокуратура потребовала изъять у экс-мэра Сочи 77 объектов недвижимости

Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского 77 объектов недвижимости. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, обвинение захотело обратить в доход государство активы Копайгородского и его родственников, а также ряда других причастных физических и юридических лиц. Общая сумма составила 1,6 миллиарда рублей.

У экс-главы Сочи предлагается изъять пять автомобилей Mercedes и элитное жилье неподалеку от Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Хостинский районный суд уже наложил на имущество и счета обеспечительный арест.

Защита Копайгородского настаивает, что активы приобретены законно и на них есть соответствующие документы.

Ранее стало известно, что суд оставил под стражей бывшего мэра Сочи и его жену. Супругов обвинили в получении крупных взяток от региональных девелоперов и покровительстве им.